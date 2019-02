«Τρελάθηκε» ο Ούεστμπρουκ όταν έμαθε το νούμερο παπουτσιού του Γιάννη! (vid)

Τον τρέλανε τον Ράσελ Γουέστμπρουκ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην φωτογράφιση της Team Giannis.

Ο παίκτης των Θάντερ τον ρώτησε τι νούμερο παπούτσι φορά και η απάντηση του Greek Freak τον άφησε με το στόμα ανοιχτό.

Απάντησε πως φορά 17( 53 στο ευρωπαϊκό νούμερο), με τον Ράσελ να λέει «Τι; Εντάξει άφησε το, δεν πειράζει».

Giannis: What are those?

Russ: I'll give you mine, what size are you?

Giannis: 17.

Russ: 17!?! Oh, no never mind.

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 Φεβρουαρίου 2019