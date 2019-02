Χάρις: «Έφαγε» τον Κάρι και πήρε το διαγωνισμό στα σουτ τριών πόντων (vid)

Ο Τζο Χάρις, που είναι ο παίκτης με τον καλύτερο μέσο όρο στα τρίποντα στο ΝΒΑ, μπήκε πρώτος στο... χορό και κατάφερε να μαζέψει 25 πόντους συνολικά, έχοντας εκπληκτικό φινάλε.

Ο Κέμπα Ουόκερ, το παιδί της πόλης της Σάρλοτ, απογοήτευσε έχοντας μόλις 15 πόντους.

Τρίτος στο διαγωνισμό των τρίποντων ήταν ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κρις Μίντλεντον. Κι αυτός πολύ κακός με μόλις 11 πόντους.

Ο Σεθ Κάρι ακολούθησε και μάζεψε 16 πόντους. Λίγους για τις προσδοκίες που υπήρχαν αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν δεύτερος. Ο συμπαίκτης του στους Μπλέιζερς, Ντάμιαν Λίλαρντ, πήγε στους 17 πόντους. Έτσι άφησε εκτός Ουόκερ και Μίντλεντον και... περίμενε.

Εκεί, είδε τον Χιλντ να πετυχαίνει 26 πόντους και να είναι πρώτος, αφήνοντας εκτός τον Σεθ Κάρι. Ο Γκριν με τη σειρά του έβαλε 23 πόντους κι απέκλεισε τον Λίλαρντ.

Σειρά πήρε ο νικητής του εν λόγω διαγωνισμού του 2006, Ντιρκ Νοβίτσκι, ο οποίος με 17 πόντους αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Ο Στεφ Κάρι ξεσήκωσε τον κόσμο! Μάζεψε 27 πόντους και πέρασε στην πρώτη θέση, αφήνοντας τρίτο τον Χάρις, που περίμενε να δει τί θα κάνει ο Μπούκερ. Ο νικητής του περσινού διαγωνισμού, πήγε στους 23 πόντους και δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό.

Κάρι, Χιλντ και Χάρις διεκδίκησαν το τρόπαιο στο διαγωνισμό.

Ο Χάρις πέτυχε στη συνέχεια 26 πόντους, ο Χιλντ έμεινε μόλις στους 19 κι ο Κάρι που έκλεισε το διαγωνισμό ξεκίνησε... καυτός με 9 σερί αλλά έμεινε στους 24 πόντους.

Ετσι, ο Χάρις είναι ο νέος νικητής στο διαγωνισμό του τρίποντου.

Joe Harris with 26 points to claim the 3-PT Crown! #NBAAllStar pic.twitter.com/nDGeE08z1o

