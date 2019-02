Τέιτουμ: Το έβαλε από το κέντρο και πήρε το διαγωνισμό δεξιοτήτων! (vid)

Τα ζευγάρια στο διαγωνισμό δεξιοτήτων ήταν:

Γιανγκ-Φοξ, Βούτσεβιτς-Γιόκιτς, Ντόντσιτς-Κούζμα και Τέιτουμ-Κόνλεϊ.

Από το ζευγάρι Γιόκιτς - Βούτσεβιτς, που ξεκίνησε πρώτο, ο «τζόκερ» πέρασε στην 4άδα μιας και ευστόχησε στο τρίποντο.

Μετά από το Κόνλεϊ-Τέιτουμ, ο άσος των Σέλτικς ήταν αυτός που άργησε να πάει στο τρίποντο αλλά κι αυτός ήταν εύστοχος και πέρασε στην 4άδα επίσης, όπου και αντιμετώπισε τον Γιόκιτς.

Ο Γιανγκ με τη σειρά του άφησε εκτός τον Φοξ και στο Ντόντσιτς-Κούζμα, ο νεαρός σταρ των Μάβερικς μπορεί να αστόχησε από το κέντρο, αλλά στη συνέχεια βρήκε στόχο και πήρε κι αυτός την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αρα τα ζευγάρια των ημιτελικών ήταν Γιόκιτς-Τέιτουμ και Ντόντσιτς-Γιανγκ.

Ο Τέιτουμ, πήγε τελευταίος στο τρίποντο ξανά, ήταν εύστοχος με την πρώτη προσπάθεια και έτσι πέρασε στον τελικό.

Ο Τρέι Γιανγκ έκανε γρήγορα το λέι απ, ο Ντόντσιτς σούταρε ξανά από το κέντρο, ήταν και πάλι άστοχος κι ο άσος των Χοκς που δεν έκανε λάθος στο πρώτο του σουτ στο τρίποντο πέρασε στον τελικό.

Ο Τζέισον Τέιμουν ήταν αυτός που στο τέλος επικράτησε και μετά τον Ντινγουίντι, έγινε αυτός που πήρε το βραβείο στο διαγωνισμό των δεξιοτήτων.

Tatum wins the #NBAAllStar #skillschallenge with a half court shot. pic.twitter.com/Sn1PItvnVY

Jayson Tatum wins the #TacoBellSkills challenge from beyond half court!#StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/TvIKFr0kEL

