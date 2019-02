Oυάλας και Ουέμπερ στους υποψήφιους για Hall of Fame

Μία θέση στο Hall Of Fame θα διεκδικήσουν 13 υποψήφιοι μέσω της κλάσης του 2019.

Ξεχωρίζουν τα ονόματα του Μπεν Ουάλας και του Κρις Ουέμπερ.

Αναλυτικά οι 13 υποψήφιοι: Μαρκίς Τζόνσον (5 φορές all star), Τζακ Σίκμα (7 φορές all star), Μπεν Ουάλας (4 φορές αμυντικός της χρονιάς), Πολ Ουέστφαλ, Λίτα Άντριους (προπονήτρια), Χιου Έβανς (διαιτητής), Μπιλ Φιτς, (προπονητής) Μπόμπι Τζόουνς (4 φορές all star), Σίντνεί Μονκρίφ (5 φορές all star), Μπάρμπαρα Στίβενς προπονήτρια), Έντι Σάτον (προπονήτρια), Τερίσα Ουέδερσπουν (παίκτρια του WNBA) και Κρις Ουέμπερ (5 φορές all star).

H κλάση του 2019 θα ανακοινωθεί στο Final 4 του NCAA.