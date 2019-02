ΛεΜπρόν: «Τα γυρίσματα του Space Jam 2 ξεκινούν το καλοκαίρι» (vid)

Οι λάτρεις των μπασκετικών ταινιών και του ΝΒΑ ανυπομονούν για Space Jam 2.

Έτσι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ήρθε να αποκαλύψει πως τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι.

Η εταιρία του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Μάβερικ Κάρτερ, SpringHill Entertainment θα είναι πίσω από την ταινία και πρωταγωνιστής θα είναι ο «Βασιλιάς».

Ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί τα ονόματα των «Monstars», δηλαδή των αντιπάλων του παίκτη των Λέικερς.

