Ξέρει να δίνει χαρά σε παιδιά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak δώρισε τη φανέλα προπόνησης με το όνομα του σε έναν πιτσιρικά, και αφού τον βοήθησε να την φορέσει του είπε: «Μοιάζεις σαν All Star».

Σίγουρα μια στιγμή που δεν πρόκειται να ξεχάσει ο μικρός.

Μπράβο αρχηγέ!

“You look like an all-star!”

Following #NBAAllStarPractice Presented by AT&T, #TeamGiannis captain @Giannis_An34 gifted his practice jersey! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/1gM6CvE0Hi

— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 16 Φεβρουαρίου 2019