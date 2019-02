Ντουράντ: «Να αφήσω το στίγμα μου στη κοινωνία» (vid)

Στο ΝΒΑ TV και τον Αϊζάια Τόμας μίλησε ο Κέβιν Ντουράντ, τονίζοντας πως στόχος του είναι προσφέρει στη νέα γενιά, με τα όσα πρεσβεύει, παίζοντας μπάσκετ,

«Θέλω να αφήσω στο στίγμα μου στην κοινωνία, παίζοντας μπάσκετ. Πολλά παιδιά ξεκινούν από εκεί που ξεκίνησα εγώ. Είναι σημαντικό για μένα να προσφέρω στη νέα γενιά» ανέφερε ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο φόργουορντ των Ουόριορς θα βρίσκεται στην Team LeBron στο All Star Game και θέλει να... πληγώσει την Team Giannis.

Kevin Durant shares why it's important for him to use his platform and give back to the next generation.#NBAAllStar pic.twitter.com/NnbQfFr2Fs

— NBA TV (@NBATV) 16 Φεβρουαρίου 2019