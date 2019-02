Ντέιβις: «Στη λίστα μου οι Μπακς, δεν λέω "όχι" στους Σέλτικς» (pics)

Ο Άντονι Ντέιβις θα παραμείνει στους Πέλικανς ως το καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι θα γίνει χαμός για την απόκτηση του.

Ο Μονόφρυδος συνεχίζει να έχει τους Μπακς στην κορυφή της λίστας μαζί με Κλίπερς, Νικς και Λέικερς, όμως όπως φαίνεται και οι Σέλτικς είναι στα υπόψιν του.

Να θυμίσουμε πως ο πατέρας του, είχε δηλώσει πως δεν θέλει ο γιος του να πάει στη Βοστώνη.

Μένει να δουμε που θα καταλήξει ο κατά πολλούς κορυφαίος ψηλός του ΝΒΑ.

Anthony Davis said the list of teams that has been publicly presented as to where he wants to play “is true.” That list, as reported by @wojespn, consists of the Lakers, Knicks, Bucks and Clippers.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) 16 Φεβρουαρίου 2019