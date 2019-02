Έγινε των... bloopers στο ΝΒΑ Rising Stars: 4 σερί χαμένα καρφώματα! (vid)

Δεν γίνονται αυτά.

Φοβερά πράγματα έγιναν στις τελευταίες στιγμές του NBA Rising Stars, αφού 4 σερί φορές είχαμε αποτυχία σε προσπάθεια για κάρφωμα.

Αρχικά ο Μίτσελ πήγε να πετάξει τη μπάλα στο ταμπλό και να καρφώσει, αλλά έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη, ενώ στη συνέχεια Φοξ και Μπάγκλεϊ, απέτυχαν να τελειώσουν κάρφωμα με πέρασμα κάτω από τα πόδια. Το... κάζο ολοκληρώθηκε με τον Ανουνόμπι.

Σίγουρα θα το απολαύσουμε στο επόμενο Shaqtin a fool!

THE ENDING OF THE #MTNDEWICERisingStars GAME ... #Shaqtin pic.twitter.com/ek6ZDBiOOK

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 16 Φεβρουαρίου 2019