Αντετοκούνμπο: Χαλάρωσε πριν το All-Star Game βλέποντας αγώνα του Άλεξ (pics)

Το 'πε και το έκανε ο «Greek Freak».

Όταν τον ρώτησαν οι εκπρόσωποι Τύπου πριν από μέρες πως θα χαλαρώσει πριν το All-Star Game, εκείνος έβαλε στο πρόγραμμά του και τον αγώνα που έδινε ο μικρότερος αδερφός του, Άλεξ.

Έτσι, πήρε τον Κώστα μαζί και πήγαν να καμαρώσουν τον αδερφό τους, που παίζει στο Dominican High School.

The Antetokounmpo family is headed to Charlotte tonight for #NBAAllStar weekend.

But first, @Giannis_An34 and @Kostas_ante13 spend the night at Dominican HS to support younger brother @Alex_ante29. That's pretty darn special. pic.twitter.com/CRHJDRdYEe

— Stephen Watson (@WISN_Watson) 16 Φεβρουαρίου 2019