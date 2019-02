Όπως κάθε χρόνο, το NBA All Star Game ξεκίνησε με το παιχνίδι των Rising Stars ανάμεσα στις Team USA και Team World με την πρώτη να επικρατεί με 161-144.

Για πρώτη φορά, αγωνίστηκε σε All Star Game και ο Ντόντσιτς ο οποίος όμως έμεινε αρκετά χαμηλά σημειώνοντας μόλις 13 πόντους για την Team World για την οποία ξεχώρισε ο Σίμονς που σημείωσε 28 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Μαρκάνεν με 21 πόντους.

Για την Team USA τώρα, τρομερός ήταν ο Κούζμα που σταμάτησε στους 35 πόντους, ενώ άκρως εντυπωσιακός ήταν ο Τατούμ που σημείωσε 30 πόντους, αλλά και ο... διπλός Γιανγκ με 25 πόντους και 10 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 40-30, 83-71, 123-117, 161-144

