Μπορεί όλο το μπάσκετ να χωρά σε μία φωτογραφία;

Αν σε αυτή βρίσκονται οι Μάικλ Τζόρνταν και Μάτζικ Τζόνσον... μπορεί.

ΟΙ δύο μύθοι του παιχνιδιού βρέθηκαν στη Σάρλοτ στο περιθώριο του εορταστικού τριημέρου για το All Star Game και είχαν την ευκαιρία να τα πουν για λίγη ώρα.

MJ & MJ hanging out at the NBA All Star Tech Summit pic.twitter.com/W3rK81vYya

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 15 Φεβρουαρίου 2019