Το ΝΒΑ δείχνει πως είναι πολύ μπροστά για άλλη μια φορά.

Το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου φέρνει μια καινοτομία στις φανέλες των παικτών, την οποία θα θαυμάσουμε στο μέλλον.

Ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, παρουσίασε τη φανέλα του μέλλοντος, η οποία θα αλλάζει αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Εκεί όπου όλοι έβλεπαν όλοι μια φανέλα του Κάρι, ξαφνικά μετατράπηκε σε φανέλα του ΛεΜπρόν. Mε το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορεί να αλλάζει το νούμερο που υπάρχει στη φανέλα και το όνομα του παίκτη.

Δείτε το video

Adam Silver unveils the NBA jersey of the future. pic.twitter.com/h5GePOwOjx

— NBA (@NBA) 15 Φεβρουαρίου 2019