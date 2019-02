Μπάρκλεϊ: «Θα βλέπουμε μαύρα παιδιά να φορούν τη φανέλα του Ντόντσιτς» (vid)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ο θρύλος του ΝΒΑ και νυν παρουσιαστής στο ΤΝΤ και πιο συγκεκριμένα στην διάσημη εκπομπή Inside the NBA, είπε για τον Σλοβένο γκαρντ των Μάβερικς: «Ο Ντόντσιτς είναι ένα κακό λευκό παιδί. Μπορεί να μην είναι ακόμη εκεί, αλλά σύντομα θα βλέπουμε μικρά μαύρα παιδιά στις γειτονιές να φοράνε τη φανέλα με το όνομά του. Παλιότερα ήταν ο Μπερντ, ο Νας, ο Νοβίτσκι, ο Τζινόμπιλι, αλλά μέχρι εκεί. Αν ο Ντόντσιτς συνεχίσει έτσι, θα δούμε τη φανέλα του στις γειτονιές».

Charles Barkley on @luka7doncic: “That’s a bad white boy . . . we’re getting really close to little black kids in the ‘hood wearing his jersey.”https://t.co/ElgvorCtkn pic.twitter.com/nYN3QsaVtl

— Brad Townsend (@townbrad) 15 Φεβρουαρίου 2019