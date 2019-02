NBA All Star Game 2019: Τα ρεκόρ των Μπακς κόντρα σε... όλους! (pics & vids)

To All Star Game του 2019 είναι γεγονός και το ελληνικό κοινό δεν θα μπορούσε να το ζούσε με πιο μεγάλο πάθος και προσμονή, αφού έχουμε την δική... μας ομάδα, την ομάδα όπου αρχηγός είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» δημιούργησε σε μια ιστορική διαδικασία την Team Giannis, απέναντι του έχει φυσικά την Team Leabron, με τον Βασιλιά να είναι ο έτερος αρχηγός και εκείνος με τις περισσότερες ψήφους στην διαδικασία.

Οι ομάδες είναι πανέτοιμες, η Σάρλοτ «φοράει» τα καλά της και είμαστε μια ανάσα από την γιορτή του μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο (16-17/02). Μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την σπουδαία ημέρα για το φετινό All Star Game, πολλά έγιναν και ήταν όλα ενδιαφέροντα, για ακόμα μια χρονιά.

Αυτό που ξεχωρίζει την φετινή σεζόν και είναι το πιο... πιπεράτο θέμα συζήτησης στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, είναι η παρουσία των Μπακς στο ΝΒΑ και συγκεκριμένα στην γιορτή του μπάσκετ. Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κρις Μίντλετον και Μάικ Μπουντενχόλζερ θα εκπροσωπήσουν τα «Ελάφια» και αυτά που έχουν καταφέρει φέτος κόντρα σε συμπαίκτες και αντιπάλους είναι μοναδικά και άξια αναφοράς.

Το gazzetta.gr «ανοίγει» τον φάκελο Μπακς στο φετινό All Star Game και καταγράφει τα ρεκόρ των «Ελαφιών» κόντρα σε συμπαίκτες και αντιπάλους.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ – ΣΣΣ... ΜΙΛΑΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο αρχηγός της μίας εκ των δύο ομάδων και φυσικά δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ξανά στην ιστορία των Μπακς. Χρειάστηκαν μόλις 6 χρόνια στον «μαγικό» κόσμο για τον Γιάννη να αναρριχηθεί στην κορυφή και να αφήσει πίσω του όλες τις δυσκολίες. Από ρούκι στα «Ελάφια» και δεμένος πλέον άρρηκτα με τον Οργανισμό και το Μιλγουόκι, ο Αντετοκούνμπο φέτος έχει καταφέρει να γράψει ιστορία, όντας φυσικά ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας του που θα ηγηθεί ομάδας στο All Star Game.

Αυτά που έχει πετύχει ξεπερνούν κάθε φαντασία και έχει αλλάξει επίπεδο, όντας βασικός πρωταγωνιστής στην κουβέντα για το όνομα του φετινού MVP. Με 27.1 πόντους κατά μέσο όρο, 12.6 ριμπάουντ και 1.4 μπλοκ οδηγεί την κούρσα για την κουβέντα του MVP της φετινής κανονικής διάρκειας.

Στο All Star Game θα βρει απέναντι του τον βασικό ανταγωνιστή του, Τζέιμς Χάρντεν, αλλά φρόντισε να έχει στην ομάδα του τον Στεφ Κάρι και τον Πολ Τζορτζ, με τους τέσσερις τους να είναι εκείνοι που κοντράρονται για τον φετινό τίτλο, με τις τρομερές εμφανίσεις τους. Ο Γιάννης μόλις πριν από μερικούς αγώνες και κόντρα στους Μπουλς έσπασε το ρεκόρ του Σακίλ Ο' Νιλ, που κρατούσε από το 1976/77 και συνεχίζει δυναμικά να... τραβάει τα βλέμματα σε κάθε εμφάνιση του μέσα στο παρκέ.

Με την δήλωσε του ότι είναι εραστής και όχι πολεμιστής ο Γιάννης πήρε στην ομάδα του τον Εμπίντ, αλλά και τον Ουέστμπρουκ με τον ενδιαφέρον να ανεβαίνει κατακόρυφα, έχοντας τον πιο φορμαρισμένο σέντερ αυτή την στιγμή και τον άνθρωπο... triple double.

Ο «Greek Freak» είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της φετινής σεζόν και στην Σάρλοτ θα βρει την ευκαιρία να χαλαρώσει με φίλους και αντιπάλους και να χαρούν όλοι μαζί ξεφεύγοντας για λίγο από τον ανταγωνισμό και το κυνήγι των ρεκόρ.

ΚΡΙΣ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ – ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΟΡΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πει ότι πρώτους απ' όλους θα επιλέξει τους συμπαίκτες του από τους Μπακς που θα βρεθούν στην τελική επιλογή. Εκείνος που το κατάφερε είναι ο Κρις Μίντλετον και φυσικά θα βρίσκεται στην Team Giannis. Τα δύο «Ελάφια» επανέλαβαν την ιστορία, αφού κατάφεραν δύο παίκτες των Μπακς να είναι σε All Star Game μετά το 2001 και να έχουν την ευκαιρία σε μια συνολικά ιστορική σεζόν για την ομάδα τους να γιορτάσουν μαζί. Ο Μίντλετον ακολουθεί στο Γιάννη σε απόδοση και κάνει μια εξαιρετική σεζόν, μετά από την ταλαιπωρία της προηγούμενης σεζόν. Μετρά κατά μέσο όρο 17.1 πόντους, 4.2 ασίστ και 5.8 ριμπάουντ, στηρίζοντας τον Αντετοκούνμπο όταν εκείνος το έχει ανάγκη.

«Με πήραν τηλέφωνα, πρώτα η αδελφή μου και ο μπαμπάς μου, ήταν ωραίες οι αντιδράσεις. Ήταν ωραία, κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είναι ωραία που έχω την ευκαιρία να παίξω στην γενέτειρα μου, μπροστά στους φίλους μου και την οικογένεια μου, θα είναι σπουδαία».

"It feels good to be the best team in the @NBA right now."#Giannis and #KhrisMiddleton on leading the league heading into #NBAAllStar pic.twitter.com/z52b0KiGRE

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 14 Φεβρουαρίου 2019