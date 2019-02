«Μόλις είδαν τον Ντάνι Έιντζ στον Φιλαθλητικό, τον πίκαραν φωνάζοντας "Λέικερς"» (vids)

Σε μία από αυτές, ο ατζέντης του Γιώργος Πάνου, θυμήθηκε την ημέρα που ο πρόεδρος των Μπόστον Σέλτικς, Ντάνι Έιντζ, είχε έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να τον παρακολουθήσει δια ζώσης.

Μάλιστα, αφού είπε ότι είχαν έρθει σχεδόν όλες οι ομάδες να τον παρακολουθήσουν εκτός από τους Νικς, στάθηκε στην παρουσία του Ντάνι Έιντζ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εδώ το κοινό είναι αρκετά φανατικό και εκείνο το παιχνίδι ήταν do or die. Τελικά ο Φιλαθλητικός, η ομάδα του Γιάννη, είχε νικήσει σε εκείνο το παιχνίδι. Αμέσως οι παίκτες άρχισαν να τρέχουν στα αποδυτήρια και ο κύριος Έιντζ δεν καταλάβαινε τι γινόταν και έφευγε χαλαρός από το γήπεδο. Όμως οι αντίπαλοι οπαδοί τον είχαν δει που καθόταν δίπλα από τον πάγκο της ομάδας και άρχισαν να του φωνάζουν: 'Φύγε από εδώ'. Αμέσως τους είπα να ηρεμήσουν και τους εξήγησα ποιος ήταν. Ένας θρύλος των Σέλτικς. Και γύρισαν και ειπαν: «Α, έτσι; Μόνο Λέικερς! Άντε γ...ου»

Αυτά και άλλα πολλά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλοι στο ντοκιμαντέρ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος από τη πλευρά του έχει πει μεταξύ άλλων ότι ζει το όνειρό του και δεν θέλει να ξυπνήσει...

Time for another "Finding Giannis" outtake. The first NBA team to scout Giannis was the Boston Celtics. As is often the case in Greece, hilarity ensued, as told by @GrgpanouOCT about Danny Ainge's visit. #FindingGiannis will be broadcasted Saturday on TNT at 630pm EST. pic.twitter.com/8bLjIjHv77

— Jonathan Givony (@DraftExpress) 14 Φεβρουαρίου 2019