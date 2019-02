Συνεχίζει το απίστευτο ρεκόρ triple double ο Ουέστμπρουκ! (pics)

Κόντρα στους Πέλικανς ο Ράσελ Ουέστμπρουκ ήταν εξαιρετικός και έκανε ακόμα μια μοναδική εμφάνιση με 44 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ κάνοντας το 11 συνεχόμενο triple double του και γράφοντας ιστορία, αφού είναι ήδη στην πρώτη θέση όλων των εποχών, πέρασε τον Τσάμπρλεϊν, και συνεχίζει δυναμικά.

Παράλληλα αυτό ήταν το 12ο triple double της καριέρας του με πάνω από 40 πόντους και «κυνηγάει« τον Ρόμπερτσον που έχει παραπάνω.

Russell Westbrook had 44 points, 14 rebounds and 11 assists at the Pelicans, his 12th career 40-point triple-double.

According to @EliasSports, only Oscar Robertson has more in NBA history. pic.twitter.com/imOex7eF9Y

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 15 Φεβρουαρίου 2019