Σακίλ: «Αν ξεκινούσα τώρα στο ΝΒΑ θα ήμουν ο Αντετοκούνμπο» (vid)

Ο θρύλος του ΝΒΑ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα ήμουν ο Greek Freak. Ένας παίκτης που μπορεί να ντριπλάρει και να πάει με δύναμη στο καλάθι. Προσπάθησα να το κάνω αλλά οι προπονητές μου δεν το ήθελαν. Πάντως δεν θα άλλαζα το παιχνίδι μου επειδή οι άλλοι έκαναν σουτ. Εμένα μου άρεσε η επαφή και σίγουρα θα το εκμεταλλευόμουν».

TNT’s Shaquille O’Neal said he would be like Giannis Antetokounmpo if entered the NBA as a rookie today: “I’d be the Greek Freak. A guy who can handle and go to the hole with force. I tried to do that but my coaches weren’t having it.” pic.twitter.com/Z79KEi75Tb

