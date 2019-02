Επιστροφή στη... δράση για την Agent Zero.

Ο Γκίλμπερτ Αρίνας θα λάβει μέρος στο τουρνουά 3on3 της «Βig 3» και θέλει ρόστερ με παλιούς συμπαίκτες του στους Ουίζαρντς. όπως ο Ίταν Τόμας, ο Μπρένταν Χέιγουντ, ο ΝτεΣόν Στίβενσον και Κουόμι Μπράουν.

Στο ΝΒΑ έπαιξε 11 σεζόν και είχε 20.7 πόντους, 5.3 ασίστ, 3.1 ριμπάουντ και 1.6 κλεψίματα ανά ματς.

