Γιάννης: «Δεν είμαι αλαζόνας, αλλά δεν μπορεί να με σταματήσει κανείς από μόνος του» (vid)

Συγκεκριμένα η κουβέντα στράφηκε γύρω από τον Θαντέους Γιανγκ και το γεγονός που βρέθηκαν στο «man to man» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι εξαιρετικό παιδί, φανταστικός παίκτης, ο οποίος παίζει δυνατά. Όμως στην τελική και χωρίς να θέλω να φανώ αλαζόνας γιατί πολύ απλά δεν είμαι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να με σταματήσει ένας παίκτης από μόνος του. Πρέπει να γίνει ομαδική δουλειά. Πρέπει να με παίξουν με double team. Όταν βρεθώ στη ρακέτα, τρεις παίκτες πρέπει να έρθουν πάνω μου. Είναι ο μοναδικός τρόπος. Πρέπει να δουλέψουν όλοι μαζί για να σταματήσω να βγάζω τα plays. Παρόλα αυτά ο Θαντέους είναι πολύ καλός αμυντικός».

