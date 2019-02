Ουέιντ σε Νοβίτσκι: «Σ' ευχαριστώ για όλα όσα έκανες για μένα» (vids)

Ποτέ οι σχέσεις του Ντιρκ Νοβίτσκι με τον Ντουέιν Ουέιντ δεν ήταν φιλικές. Δεν είχαν κόντρα, αλλά θα τι χαρακτηρίζαμε αδιάφορες.

Χθες πάντως στην τελευταία μεταξύ τους επίσημη αναμέτρηση (θα παίξουν αντίπαλοι και στο All Star Game) «έσπασαν» τον πάγο, αστειεύτηκαν και αντάλλαξαν φανέλες.

Αμφότεροι μπήκαν ταυτόχρονα στο παρκέ προερχόμενοι από τον πάγκο και μάλιστα πριν εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο αντάλλαξαν κάποιο αστείο.

Ο Ουέιντ μάλιστα την ώρα που αντάλλαξε φανέλα με τον Γερμανό του είπε, «σε ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή για μένα. Σε ευχαριστώ για όλα όσα έκανες στην καριέρα μου»,

Για την ιστορία η κόντρα τους είχε ξεκινήσει μετά τους τελικούς του 2006. Οι Μάβερικς γκρίνιαζαν για την διαιτησία και μετά τους πανηγυρισμούς των Χιτ ο Ουέιντ είχε δηλώσει πως, «οι Μάβερικς ίσως να κέρδιζαν το πρωτάθλημα αν ο Νοοβίτσκι παρουσιαζόταν όπως έπρεπε».

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 14 Φεβρουαρίου 2019