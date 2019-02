Ο Εμπίντ έσωσε την ηθοποιό Ρεγκίνα Κινγκ (pics & vid)

Η Ρεγκίνα Κινγκ, κάτοχος βραβείου «κορυφαίας ηθοποιού» παρακολούθησε την αναμέτρηση των Σίξερς με τους Νικς από την πρώτη σειρά στο παρκέ, αλλά παραλίγο να της στοιχίσει.

Ο Τζόελ Εμπίντ κάποια στιγμή κυνήγησε μανιασμένα να σώσει μία μπάλα με αποτέλεσμα να περάσει ελάχιστα δίπλα της. Ουσιαστικά την απέφυγε για να μην τη χτυπήσει.

Ο Εμπίντ ανέφερε επί του θέματος... «είναι ωραίο που της έσωσα τη ζωή, αλλά δυστυχώς την πλήρωσε κάποιος άλλος. Μπορεί η διαφορά εκείνη την ώρα να βρισκόταν στους 15 πόντους, ωστόσο έτσι έχω μάθει να παίζω».

Η ηθοποιός με ανάρτηση στο twitter ανέφερε ότι, «ευχαριστώ τον Θεό και τον Τζόελ Εμπίντ για τις αθλητικές του ικανότητες. Η κρίση αποφεύχθηκε».

Embiid almost took out Regina King pic.twitter.com/sLW47zNfZR

Yoooo. Thank you God and @JoelEmbiid for your athletic abilities. Crisis averted https://t.co/LLTtzECuV4

— Regina King (@ReginaKing) 14 Φεβρουαρίου 2019