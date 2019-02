Στοίχημα: O ΛαΒάρ Μπολ προσφέρεται για «επόμενος προπονητής των Λέικερς»! (pic)

Απίστευτο κι όμως αληθινό.

Στοιχηματική συμπεριέλαβε τον ΛαΒάρ Μπολ στις επιλογές που έδινε για τους επόμενους προπονητές των Λέικερς.

Μπορεί η απόδοση να είναι τρελή στο +50000, όμως μόνο που υπάρχει το όνομα του προκαλεί εντύπωση.

Μεγάλο φαβορί είναι ο Τζέισον Κιντ, ενώ δεύτερος είναι ο Μαρκ Τζάκσον.

Ο Λουκ Ουόλτον αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες φέτος, αφού οι λιμνάνρωποι είναι εκτός playoffs αυτή τη στιγμή και κινδυνεύουν να μην πάνε στην postseason!

BTW these were Bovada's odds on who will be the Lakers head coach to start NEXT season.

Jason Kidd +125

Mark Jackson +200

Luke Walton +333

Frank Vogel +800

Kevin McHale +800

Tom Thibodeau +800

Phil Jackson +1500

Lavar Ball +50000

— J.E. Skeets (@jeskeets) 13 Φεβρουαρίου 2019