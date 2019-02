Λίλαρντ για Πολ Τζορτζ: «Είναι σε άλλο επίπεδο» (pic)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Ο Λίλαρντ έχει εντυπωσιαστεί από τις τρομερές εμφανίσεις του Πολ Τζορτζ φέτος και δεν δίστασε να τον ονομάσει τον φετινό MVP.

«Είναι σε άλλο επίπεδο. Τον έχω δει στα τελευταία 10 παιχνίδια, προλαβαίνω πολλά παιχνίδια τους και τον είδα και στο παιχνίδι, αυτός ο τύπος είναι MVP. Αν συνεχίσουν έτσι, είναι MVP».

Paul George's hot streak left an impression on @Dame_Lillard. (via @royceyoung) pic.twitter.com/nJOlGKy5QA

— ESPN (@espn) 12 Φεβρουαρίου 2019