Γκασόλ: «Fake news ότι ζήτησα ανταλλαγή, όλοι καταλαβαίνουν την θέση μου»

Νέο παιχνίδι στα φρουτάκια! Το «Fruit Blox» προσγειώθηκε στην Sportingbet.gr!

Δημοσιεύματα ήθελαν τον Πάου Γκασόλ να ζητάει ανταλλαγή από τους Σπερς, αλλά ο έμπειρος ΝΒΑer αρνήθηκε πως κάτι τέτοιο ισχύει, αλλά παράλληλα ανέφερε στο ESPN ότι ο κόσμος καταλαβαίνει την κατάσταση του.

«Δεν ζήτησα ανταλλαγή. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η κατάσταση μου στην ομάδα δεν είναι αυτή που περιμένουν από εμένα και η μόνη μου επιθυμία και ευχή είναι να συνεισφέρω στην ομάδα και να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω στο παρκέ, αυτά που υπέγραψα να κάνω και αυτά για τα οποία πληρώνομαι. Αυτό είναι όλο.

Ελπίζω και εύχομαι να γίνουν αυτά. Παραμένω θετικός, αλλά μην πιστεύετε ότι βγαίνει. Αλλά είναι ενδιαφέρον πως βγήκε αυτό προς τα έξω, ας δείξουμε τον Πάου. Ίσως θα έπρεπε να δείξουν κάποιον άλλον και να ρωτήσουν άλλες ερωτήσεις, άλλους ανθρώπους».

Pau Gasol isn't trying to go anywhere. #Spurs pic.twitter.com/mOd2TIcHHg

— Spurs Nation (@SA_Spurs_Nation) 12 Φεβρουαρίου 2019