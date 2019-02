Ο ΛεΜπρον Τζέιμς μοίρασε 16 ασίστ κόντρα στους Χοκς και κατάφερε να γίνει ο παίκτης των Λέικερς με τις περισσότερες, μετά τον Κόμπι Μπράιντ και το ρεκόρ καριέρας με 17 που είχε κάνει κόντρα στους Καβαλίερς στις 15 Ιανουαρίου του 2015.

LeBron’s 15 assists are the most by a Laker since Kobe had a career-high 17 against the Cavs on Jan. 15, 2015. LeBron had 36 pts in that game, incidentally. (via @JoeyARamirez)

