Ντέιβις: Πέτυχε μόλις 3 πόντους στην βαριά ήττα της ομάδας του και άσκησε κριτική!

Το σήριαλ του Άντονι Ντέιβις με τους Πέλικανς δείχνει ότι έχει συνέχεια, αφού η βαριά ήττα από τους Μάτζικ ήρθε για να αναδείξει και πάλι όλα τα προβλήματα. Μετά την απειλή του ΝΒΑ ότι θα πρέπει να παίζει τουλάχιστον 25 λεπτά, ο μέχρι πρότινος ηγέτης της Νέας Ορλεάνης, ήρθε η τραγική του απόδοση στο χθεσινό παιχνίδι για να ολοκληρώσει το... κακό.

Ο Ντέιβις σε 24 λεπτά συμμετοχής είχε 3 πόντους με 1/9 σουτ και δεν βοήθησε σε κανένα σημείο του αγώνα. Πάντως μετά το τέλος του παιχνιδιού δεν δίστασε να ασκήσει κριτική σε όλη την ομάδα του στις δηλώσεις του.

Μένει να δούμε πως θα συνεχιστεί όλο αυτό, αφού ο παίκτης πρόσφατα ζήτησε ανταλλαγή και πλέον μένει μέχρι να... φύγει από τους πελεκάνους.

«Ήμασταν χάλια. Κανείς δεν ενδιαφερόταν να παίξει, όπως φάνηκε. Προφανώς έχασα πολλά σουτ, πολλά εύκολα σουτ και λέι απ, που συνήθως βάζω, νωρίς στο παιχνίδι. Μπήκαν πιο «απεγνωσμένα» στο παιχνίδι. Έπαιζαν λες και κάτι κρινόταν και το έδειξαν»

Just an awful performance at home from Anthony Davis and the Pelicans. Nothing more. Nothing less. pic.twitter.com/2bAh9Ny7LM

— Pelicans Nation (@_PelicansNation) 13 Φεβρουαρίου 2019