Το gazzetta.gr στο στρατηγείο του CNN! (pics)

Σε μας τους Έλληνες, η πρωτεύουσα της Τζόρτζια ήταν για αρκετά χρόνια μία μισητή πόλη! Όλα άρχισαν στις 18 Σεπτεμβρίου του 1990, όταν ο μακαρίτης πρόεδρος της ΔΟΕ, Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ, εκφωνούσε την κλασσική πρόταση για την ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996 (στην συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση στην Αθήνα) και μετά την συνηθισμένη παύση στο τέλος, αντί του… Athens, ανακοίνωνε τη λέξη… Ατλάντα!

Οι Αμερικανοί χάρη στα κεφάλαια της Coca-Cola αναδείχτηκαν νικητές στην τελευταία ψηφοφορία (με ψήφους 51-35) και το… ανάθεμα που επακολούθησε στην Ελλάδα, για την νικήτρια υποψηφιότητα αλλά και για το δημοφιλέστερο αναψυκτικό, δεν είχε προηγούμενο!

Στην πορεία βέβαια – ο χρόνος είναι πάντα ο καλύτερος «γιατρός» – οι haters μειώθηκαν και σ’ αυτό βοήθησε και το ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1996, αποδείχτηκαν οι πιο επιτυχημένοι της χώρας μας (8 μετάλλια), από το 1906 και μετά! Μέχρι τους επόμενους (2000) και τους μεθεπόμενους (2004)! Αφήστε που εδώ πρωτοέκανε την εμφάνισή της σε ολυμπιακό τουρνουά, η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων φιλάθλων.

Η Ατλάντα, βέβαια, είναι περισσότερο γνωστή επειδή εδώ βρίσκεται η έδρα του μεγαλύτερου ειδησεογραφικού δικτύου στον πλανήτη μας, καθώς επίσης και της πλέον κερδοφόρας εταιρίας αναψυκτικών παγκοσμίως. Το πρώτο πράγμα που συνειδητοποιεί ο επισκέπτης, μόλις βγαίνει από το διεθνές αεροδρόμιο “Hartsfield-Jackson”, που θεωρείται από τα πιο πολυσύχναστα του κόσμου, είναι ότι η ευρύτερη μετροπολιτική περιοχή, απασχολεί και φιλοξενεί πολύ κόσμο! Για την ακρίβεια, εδώ μένει όσος κόσμος συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα μας!

Ο ταξιτζής που μας παρέλαβε μας είπε ότι στο κέντρο και στα κοντινά προάστια κινούνται καθημερινά περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ μαζί με όσους ζουν και εργάζονται σε απόσταση μισής ώρας, περιμετρικά της πόλης, ο αριθμός ανεβαίνει στα 10 εκατομμύρια!

Μετά από ένα catch-up για βραδινό, με τον παλιόφιλο Ρόμπερτ Κόνλεϊ (έπαιξε στον Ιωνικό Νέας Φλιαδέλφειας, στην Τάου του Ιβάνοβιτς και την Μπιλμπάο του Κατσικάρη) και τον πρώτο νορμάλ ύπνο επί αμερικανικού εδάφους, η μέρα άρχισε πολύ νωρίς χάρη στην πρωινή προπόνηση των Λέικερς στο ανακαινισμένο “State Farm Arena” των Χοκς.

Στους κύκλους του ΝΒΑ, αποτελεί κοινό μυστικό ότι η Ατλάντα είναι από τους αγαπημένους προορισμούς των παικτών. Οι λόγοι; Εδώ ζουν πάρα πολλοί αφροαμερικανοί, αλλά και γιατί η πόλη θεωρείται «παράδεισος» της νυχτερινής ζωής! Κοινώς πολλά parties, πολλοί rappers και… last but not least, τα καλύτερα strip shows!

Ίσως γι’ αυτό ο ΛεΜπρόν είχε τόσα κέφια το πρωί και απάντησε με πολλή καλή διάθεση στις ερωτήσεις του gazzetta.gr γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, του οποίου η νέα διαφήμιση για εταιρία κινητής τηλεφωνίας μόλις κυκλοφόρησε.

Δεν ξέρω τι είχε κανονίσει για μετά, αλλά αφού ντύθηκε κι έβαλε τον πάγο του, βιαζόταν τόσο πολύ να φύγει, που δεν περίμενε τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, ούτε μπήκε στο πούλμαν! Ακριβώς δίπλα μας, παρήγγειλε uber και έφυγε χαιρετώντας στρατιωτικά!

Το uber πάντως, έχει καταστρέψει τα ταξί, γιατί είναι πάμφθηνο και τρομερά λειτουργικό. Το παραγγείλαμε κι εμείς για να πάμε στο γήπεδο και πέραν του ότι έφτασε μέσα σε 4 λεπτά, μας πήγε στον προορισμό μας με μόλις 11 δολάρια! Για μία διαδρομή επτά χιλιομέτρων, καθόλου άσχημα…

Μετά το morning shootaround των Λέικερς, έφτασε η ώρα για μία επίσκεψη που κάθε δημοσιογράφος που σέβεται τη δουλειά του και τον εαυτό του, θέλει κάποια στιγμή στη ζωή του να κάνει! Ειδικότερα αν έχει δουλέψει περισσότερα από 20 χρόνια στο μεγαλύτερο κανάλι (MEGA) της χώρας του. Φτάνοντας λοιπόν, στην Ατλάντα, χάρη στην ευγενική υποστήριξη του Sustenium, δεν υπήρχε περίπτωση να χαθεί η ευκαιρία για το CNN tour.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό του ουρανοξύστη που φιλοξενεί τα κεντρικά ενός καναλιού, που το 1980 άνοιξε εντελώς πειραματικά στην έπαυλη του ιδιοκτήτη του Τεντ Τέρνερ (10 λεπτά έξω από το κέντρο) και σήμερα θεωρείται ο μεγαλύτερος δημοσιογραφικός οργανισμός στο κόσμο, η έκπληξη είναι μνημειώδης! Μία τεράστια «πλατεία» γεμάτη καφέ και εστιατόρια (food court) τίγκα στον κόσμο, για το lunch break των εργαζομένων.

Στο μάτι χτυπάνε αμέσως οι πολυάριθμες γιγαντοοθόνες με καταιγισμό τίτλων κατά του Ντόναλντ Τραμπ, οι εκπομπές επί εκπομπών κατά του Αμερικανού προέδρου και φυσικά η μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα του κόσμου (ύψους 59 μέτρων), την οποία και ανεβήκαμε για την ξενάγηση στα «άδυτα» του CNN. Ο Τσίγκας είναι λίγο φοβιτσιάρης με τα ύψη και αν δεν είχε ελαφρώς «ψαρώσει» με τον αδιανόητο έλεγχο ασφαλείας τον οποίο υποστήκαμε για να περάσουμε (εφάμιλλος ή χειρότερος από των αεροδρομίων), ίσως και να μην ανέβαινε…

Για κάποιον που έχει τηλεοπτική εμπειρία, το tour έχει αξία περισσότερο για τα νούμερα και τις χαώδεις διαφορές στην τεχνολογική υποστήριξη και την οργάνωση της δημοσιογραφικής δουλειάς και λιγότερο για το πως γίνεται η παρουσίαση των ειδήσεων και σε τι χρησιμεύει το master και το control room.

Δώστε βάση: Η αίθουσα σύνταξης του διεθνούς δικτύου (CNN International) απασχολεί επί 24 ώρες και επτά ημέρες 100 άτομα (δημοσιογράφους, τεχνικούς, γραφίστες κλπ), υπάρχει ειδικό section για τα social media, ενώ σε περιπτώσεις έκτακτης επικαιρότητας, ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν δική τους θέση, αγγίζει τους 250! Κάθε γραφείο έχει μίνιμουμ τέσσερις οθόνες και ξεχωριστή ψηφιακή μονταζιέρα, καθώς από ένα σημείο και μετά, όλοι οι δημοσιογράφοι μαθαίνουν να «μοντάρουν» τα video τους.

«Τα κεντρικά του δικτύου βρίσκονται σ’ αυτό το κτίριο από το 1987, πολύ απλά γιατί όταν το άνοιξε, ούτε ο ίδιος ο Τέρνερ, πίστευε που θα έφτανε το CNN!», μας είπε η συμπαθέστατη Μόλι, που μας συνόδευσε στην διάρκεια της ωριαίας επίσκεψης. Πλέον το CNN International – το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στην Αμερική – διεισδύει σε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια νοικοκυριά και πλην της Ατλάντα, έχει studios στο Λονδίνο και το Χονγκ-Κονγκ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το εθνικό δίκτυο έχει γραφεία στη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον, το Μαϊάμι, το Λος Άντζελες και το Σικάγο, για να μπορεί να βρίσκεται παντού. Κατά το “CNN go there”, που είναι το μότο του κορυφαίου ειδησεογραφικού δικτύου του στον κόσμο. Η είδηση άλλωστε πρέπει να «βγαίνει» στον τόπο του ρεπορτάζ…

Υγ.1: Την τελευταία φορά που ρώτησα τον “King James” για τον “Greek Freak” ήταν τον Δεκέμβριο του 2014, στο Κλίβελαντ με τον Ντέϊβιντ Μπλατ στον πάγκο των Καβς. Οι «ιππότες» είχαν νικήσει παρά την καλή εμφάνιση του Έλληνα άσου των Μπακς και τότε η απάντησή του ήταν σχεδόν μονολεκτική, σαν να ήθελε να τον απαξιώσει! Το πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα σε 4,5 χρόνια και το πόσο καθολική είναι η αναγνώριση της οποίας τυγχάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, νομίζω ότι είναι πασιφανές.

Υγ.2: Περί uber o λόγος, οι μόνοι ευχαριστημένοι είναι οι πελάτες και η μαμά εταιρία! Οι οδηγοί των αυτοκινήτων κρατάνε μόλις το 56% της κάθε πληρωμής (που είναι πολύ φθηνότερη από την αντίστοιχη σε ταξί) και μ’ αυτά τα χρήματα, πρέπει να καλύψουν τις βενζίνες, την ασφάλεια και τις φθορές του αυτοκινήτου και φυσικά να ζήσουν… Δεν το λες και το πιο προσοδοφόρο επάγγελμα!