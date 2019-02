Τζόρνταν: «Καλές οι 30άρες και τα triple double, καλύτερα όμως τα 6 πρωταθλήματα» (vid)

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έφτασε τα δέκα συνεχόμενα triple double.

Ο Τζέιμς Χάρντεν έφτασε τα 30 συνεχόμενα παιχνίδια που σκοράρει τουλάχιστον 30 πόντους.

Ο Μάικλ Τζόρνταν αποθέωσε τους δύο παίκτες, αλλά μιλώντας στα γραφεία των Χόρνετς είπε πως, «η πιο δύσκολη κατάκτηση ενός παίκτη είναι τα 6 πρωταθλήματα» (σ.σ όσα έχει πάρει δηλαδή). Δείχνουν και οι δύο σημαντική βελτίωση. Αισθάνομαι περήφανος για τον τρόπο που αγωνίζονται διότι αφήνουν το δικό τους σημάδι κάτι που βοηθάει το ΝΒΑ».

MJ was asked which was harder: Russ' triple-double streak or Harden's 30-point streak?

"6 championships by all means." (via @SteveReedAP) pic.twitter.com/q9SvSJRS91

— SLAM (@SLAMonline) 12 Φεβρουαρίου 2019