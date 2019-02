Γκασόλ: Δεν είχε ιδέα τι έκαναν οι νέοι του συμπαίκτες! (vid)

Με το PulseBet*, νιώθεις το παλμό του Live στοιχήματος όπως ποτέ ξανά– Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Αστείο σκηνικό πριν τον ματς των Ράπτορς, αφού όπως φάνηκε ο Μαρκ Γκασόλ θέλει λίγο χρόνο να μάθει τα... κατατόπια. Ο νεοφερμένος στο Τορόντο καθόταν αμήχανα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, αφού δεν είχε ιδέα τι έκαναν οι συμπαίκτες, στην ρουτίνα τους πριν το ματς.

Το βίντεο είναι εξαιρετικό!

Marc Gasol is not exactly familiar with the Raptors' pregame routine.

(via @TSN_Sports)pic.twitter.com/JKnXqRYNQr

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 12 Φεβρουαρίου 2019