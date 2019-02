O Μπιλ Ράσελ έσβησε... 85 κεράκια στην τούρτα! (vid)

Ο θρύλος του ΝΒΑ κλείνει 85 χρόνια ζωής και -όπως έγραψε ο ίδιος στο twitter- η σύζυγός του φρόντισε να του ετοιμάσει μια μεγάλη τούρτα που να χωράει πάνω και... ισάριθμα κεράκια.

Μάλιστα με αρκετή δόση χιούμορ, ο Μπιλ Ράσελ εξήγησε στην ανάρτηση που έκανε ότι είχε και τον πυροσβεστήρα δίπλα του για... καλό και για κακό. Βέβαια έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μήνυμα της τούρτας το οποίο έλεγε χαρακτηριστικά: «Κάθε μέρα που ξυπνάω με το έδαφος κάτω από τα πόδια μου, είναι καλό!»

Ο θρυλικός σέντερ ολοκλήρωσε την καριέρα του έχοντας κατακτήσει 11 πρωταθλήματα, 5 φορές ήταν MVP, πήρε μέρος σε 12 All Star Game, ήταν MVP το 1963, τρεις φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας, τεσσερις φορές καλύτερος ριμπάουντερ του ΝΒΑ, δύο φορές πρωταθλητής ΝCAA και πολλές ακόμα ατομικές και ομαδικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα αγωνίστηκε σε 963 ματς του ΝΒΑ με 15,1 πόντους κατά μέσο όρο, 22,5 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ.

Thanks to my wife for all the work she put into my cake, candles, not so much Glad we had the extinguisher on hand #85&StillAlive “Every day I wake up ABOVE ground, is a good one” #BillRussell@NBA @NBAonTNT @celtics @TwitterSports @BleacherReport @SLAMonline @TheCrossover pic.twitter.com/qlEjjfgtOv

— TheBillRussell (@RealBillRussell) 12 Φεβρουαρίου 2019