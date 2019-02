Τεράστια εξέλιξη έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα σουτ τριών πόντων, που μπορεί να μην ξεκίνησε δυνατά, έχει καταφέρει πάντως να ανεβάσει κατακόρυφα τα ποσοστά του.

Ο «Greek Freak» κάνει μια μοναδική σεζόν με τους Μπακς, είναι εξωπραγματικός, παλεύει για τον τίτλο του MVP και η μοναδική κριτική που ακούει είναι για το σουτ του.

Η αλήθεια είναι ότι τον Οκτώβρη ξεκίνησε με πολύ χαμηλά ποσοστά, αλλά μήνα με τον μήνα κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα και να φτάσει σε εξαιρετικά επίπεδα, κάτι που χρειάζεται και η ομάδα του και ο ίδιος για να κάνει την ζωή του πιο εύκολη μέσα στο παρκέ.

Τον Οκτώβρη ο Αντετοκούνμπο είχε 5.9% στα σουτ τριών πόντων, με 17 προσπάθειες, ενώ τον Νοέμβριο ανέβηκε στο 14.3% με 35 προσπάθειες. Τον Δεκέμβριο συνεχίστηκε η ανοδική πορεία με 22.2% σε 27 σουτ, ενώ τον Ιανουάριο έφτασε στο 30.6% με 36 προσπάθειες. Ο Γιάννης δεν σταματά πουθενά και ο Φεβρουάριος έχει ξεκινήσει εξαιρετικά για εκείνον. Έχει το εντυπωσιακό 42.9% έχοντας πάρει μέχρι τώρα 14 σουτ.

Όλοι σχολιάζουν το πόσο πολύ δουλεύει ο ηγέτης του Μιλγουόκι και αυτό είναι κάτι που φαίνεται και στα νούμερα του, αποδεικνύοντας το πείσμα του για να γίνεται καλύτερος σε κάθε περίσταση.

I go for mine, I got to shine #FearTheDeer | #Giannis pic.twitter.com/PXsjcRyiLT

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 12 Φεβρουαρίου 2019