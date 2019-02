Ρόουζ: Διέσχισε το παρκέ σε 4.4 δευτερόλεπτα και τέλειωσε πανέμορφα την φάση! (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Σε εξαιρετική κατάσταση μετά τον τραυματισμό του επέστρεψε ο Ντέρικ Ρόουζ και φρόντισε να το δείξει μέσα στο παρκέ με 22 πόντους σε 25 λεπτά συμμετοχής. Ο Drose επιβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία ότι φέτος είναι η χρονιά του και κόντρα στους Κλίπερς, νίκησε και τον χρόνο. Είχε 4.4 δευτερόλεπτα για να διασχίσει όλο το παρκέ, το έκανε και τέλειωσε την φάση.

4.4 seconds.

Derrick Rose can, and will, always beat the clock. pic.twitter.com/7ZjvAVjeFc

— SLAM (@SLAMonline) 12 Φεβρουαρίου 2019