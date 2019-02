Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Τα νέα παιδιά είναι σαν τα σφουγγάρια. Ό, τι τους δείξεις το ρουφάνε και «δυστυχώς» για τον Χάρντεν το χρησιμοποιούν εναντίον του. Ο Λούκα Ντόντσιτς βρέθηκε με τον Χάρντεν μπροστά του, έκανε ντρίπλες και σκόραρε από με step back από μεγάλη απόσταση, κάνοντας στον «Μούσια» μια από τις κινήσεις του.

Luka with the step back vs. Harden pic.twitter.com/IcyGg4D4M5

— ESPN (@espn) 12 Φεβρουαρίου 2019