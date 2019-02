Πολ: «Κανείς δεν φτάνει τον Στόκτον, ποιος έφτιαχνε τα στατιστικά στη Γιούτα;» (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς ξεπέρασε τον Γκάρι Πέιτον και έφτασε πλέον στις 8.972 τελικές πάσες στην καριέρα του. Φυσικά ο εφικτός στόχος είναι να βρεθεί στην 7η θέση αφήνοντας πίσω του και τον Αζάια Τόμας (9.061)

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Τζον Στοκτον με 15.806 ασίστ και όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να τον ξεπεράσει, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν μου αρέσει να λέω ποτέ, αλλά κανείς δεν πρόκειται να τον φτάσει. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να έφτιαχνε τα στατιστικά στην Γιούτα, αλλά κανείς δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το νούμερο.

Rockets’ Chris Paul moved into 8th place on NBA all-time assist list w/ 8,972 but lamented how far he still is from his goal of unseating John Stockton (15,806) at No. 1: “I don’t like saying never, but ain’t nobody catching that. I don’t know who did the statistics in Utah.” pic.twitter.com/ElDhMtWTr7

— Ben Golliver (@BenGolliver) 12 Φεβρουαρίου 2019