Πρόταση γάμου σε cheerleader των Πίστονς! (vids)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Μάλιστα και ο... γαμπρός αποτελεί μέλος της οικογένειας των Πίστονς αφού ανήκει στην ομάδα ακροβατών «Pistons Extreme Team» οι οποίοι προσφέρουν το δικό τους show κατά τη διάρκεια των time out.

Λίγο πριν από το τέλος της της 3ης περιόδου έγινε εκείνος... dancer και αφού αφιέρωσε στην αγαπημένη του Τζεν έναν χορό, γονάτισε και της έκανε την πρόταση γάμου!

Δείτε τα σχετικά βίντεο