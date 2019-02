Ούτε Ουέστμπρουκ ούτε Χάρντεν. Ο Μπιλ έκανε τα χειρότερα βήματα στο ΝΒΑ! (pic & vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έπιασε τη μπάλα και την πήγε μια βόλτα στο... σπίτι του ωστόσο δεν σφυρίχτηκε τίποτα απολύτως.

Και ο ίδιος ο Μπιλ γνώριζε καλά την παράβαση που έκανε και θέλησε να... τρολάρει στο twitter «ποστάροντας» το βίντεο: «Εμένα μου φαίνεται καθαρή η φάση» έγραψε χαρακτηριστικά μαζί με τα ανάλογα emojis που κλαίνε από τα γέλια.

Τα βήματα του Μπιλ...

They really don't call traveling in the NBA. Bradley Beal basically walked to Flint, then skipped to Ann Arbor & the refs were like, "Keep it moving." Blake Griffin's face, though... pic.twitter.com/zycyPyXloz

— Michael Lee (@MrMichaelLee) 12 Φεβρουαρίου 2019