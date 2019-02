Στην 8η θέση των καλύτερων πασέρ ο Πολ, ξεπέρασε τον Πέιτον! (pic & vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Πριν από το παιχνίδι των Ρόκετς με τους Μάβερικς, ο Κρις Πολ ήθελε έξι ασίστ προκειμένου να φτάσει τον «Glove» και επτά να τον ξεπεράσει. Όπερ και εγένετο!

Ο σταρ του Χιούστον κατάφερε να τον αφήσει πίσω του, τον Γκάρι Πέιτον, ο οποίος από τη πλευρά του είχε ολοκληρώσει την καριέρα του με 8.966 ασίστ! Επόμενος στόχος για τον Κρις Πολ; Οι 9.061 ασίστ του Αζάια Τόμας.

With this assist, Chris Paul moved up to 8th on the #NBA ALL-TIME ASSISTS list! #Rockets pic.twitter.com/FDai9FVqaV

Δείτε την ασίστ με την οποία ξεπέρασε τον Πέιτον

Congrats to @CP3 of the @HoustonRockets for moving up to 8th on the NBA’s ALL-TIME ASSISTS list! #Rockets #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/eZYOqorlre

— NBA (@NBA) 12 Φεβρουαρίου 2019