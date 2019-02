Νέο παιχνίδι στα φρουτάκια! Το «Fruit Blox» προσγειώθηκε στην Sportingbet.gr!

Θα μας τρελάνει αυτό το παιδί.

Ο Λούκα Ντόντσιτς μάγεψε και κόντρα στους Ρόκετς, αφού έκανε ντρίμπλα κάτω από τα πόδια του και στη συνέχεια σκόραρε.

Δεν υπάρχουν λόγια για τον τρομερό Σλοβένο.

Απολαύστε τον

Luka just making up moves at this point. pic.twitter.com/B5le7seM65

— Bleacher Report (@BleacherReport) 12 Φεβρουαρίου 2019