Νοκ άουτ για τρεις εβδομάδες ο Βαν Βλιτ (pic)

Bwin - Πλέον μπορείς να συνδυάζεις πολλές αγορές σε ένα στοίχημα από τον ίδιο αγώνα (21+).

Ο 25χρονος γκαρντ των Καναδών τραυματίστηκε στον αντίχειρα του αριστερού του χεριού και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για 20 (περίπου) ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Νικ Νερς θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός «εργαλείου» της ομάδας, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και προσφερει πολύτιμες βοήθειες. Αυτές μεταφράζονται με 10,5 πόντους, 4,6 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ ανά 26,8 λεπτά συμμετοχής.

Raptors guard Fred VanVleet will miss at least three weeks with left thumb injury, team says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 11 Φεβρουαρίου 2019