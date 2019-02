Bwin - Πλέον μπορείς να συνδυάζεις πολλές αγορές σε ένα στοίχημα από τον ίδιο αγώνα (21+).

Εκπληκτικά πράγματα έγιναν στο ματς της Οκλαχόμα με το Πόρτλαντ.

Ο εκπληκτικός φέτος Πολ Τζορτζ έκανε για άλλη μια φορά... όργια αφού πέτυχε 47 πόντους (8/13 τρίποντα), μοίρασε 10 ασίστ και κατέβασε 12 ριμπάουντ, δείχνοντας πως δεν σταματιέται με τίποτα.

Ιστορία έγραψε ο Ράσελ Ουέστμπρουκ αφού συμπλήρωσε 10 σερί triple double (21 πόντοι, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ), όντας ο μοναδικός που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο στο ΝΒΑ (9 σερί είχε ο Τσάμπερλεϊν).

Mάλιστα έγιναν το πρώτο δίδυμο με triple double και 20+ πόντους στο ίδιο ματς!

Με αυτά δεν γινόταν να χάσουν οι Θάντερ και έτσι επικράτησαν με 120-111, πηγαίνοντας στο 37-19. Το Πόρτλαντ έπεσε 33-23.

Για τους Μπλέιζερς ο Λίλαρντ είχε 31.

Πάντως Τζορτζ και Ουέστμπρουκ δείχνουν να το χαίρονται με την ψυχή τους και η συνεργασία τους φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα στην Οκλαχόμα.

Τόσο μόλις έγινε το triple double του ενός, όσο και του άλλου, το πανηγύρισαν μαζί, δείχνοντας πόσο το απολαμβάνουν.

Η Οκλαχόμα με αυτούς να κάνουν... παπάδες μπορεί να ονειρεύεται!

10 STRAIGHT TRIPLE-DOUBLES for @russwest44 ... the most in @NBAHistory ! #RussellWestbrook #ThunderUp pic.twitter.com/NcnqDyoabg

#RussellWestbrook (21p/14r/11a) and #PaulGeorge (47p/12r/10a) are the first teammates in @NBAHistory to each have a 20-point triple-double in the same game, regular season or playoffs. #ThunderUp pic.twitter.com/HGYCkzWhb5

— NBA.com/Stats (@nbastats) 12 Φεβρουαρίου 2019