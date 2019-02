Ο επίσημος λογαριασμός του All Star Game 2019 «ανέβασε» ένα βίντεο που δείχνει τους ανθρώπους να δουλεύουν πυρετωδώς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το «Bojangles' Coliseum» ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του και ήδη μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για το μεγάλο event του ΝΒΑ!

#BojanglesColiseum is getting prepared for this week’s #NBAAllStar festivities! pic.twitter.com/UTbfdDQJzs

— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 11 Φεβρουαρίου 2019