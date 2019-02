«Κλείνει» στους Ράπτορς ο Τζέρεμι Λιν! (pic)

Όπως ανέφερε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι από την ενημέρωση που είχε με τους ατζέντηδες του παίκτη, Τιμ Τάνερ και Ρότζερ Μοντγκόμερι, ο Λιν θα κάνει buyout και μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει μέλος των Τορόντο Ράπτορς.

Ο μισθός του ανέρχεται στα 13,8 εκατομμύρια δολάρια για τη φετινή σεζόν, κάτι που βάζει απαγορευτικό να μπει στους waivers μιας ομάδας. Ο 30χρονος Λιν μετράει φέτος 10,7 πόντους, 3,5 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ενώ όπως αναφέρει το ESPN θα έχει συγκεκριμένο ρόλο ερχόμενος από τον πάγκο.

Jeremy Lin is finalizing a buyout with Atlanta, clearing the way for him to sign with Toronto, agents Jim Tanner and Roger Montgomery tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 11 Φεβρουαρίου 2019