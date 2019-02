Ντόντσιτς: Ο νεότερος ΝΒΑer που φτάνει τους 1.100 πόντους πριν το All-Star break! (vid)

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την εθνική Σλοβενίας πήρε το ταλέντο του κι έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για να μετρήσει τις δυνάμεις του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ως συμπαίκτης του Ντιρκ Νοβίτσκι.

Πλέον μετράει 20.8, 7 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ σε 53 αγώνες για τους Ντάλας Μάβερικς που φιγουράρουν στην 11η θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 26-29.

Παράλληλα ο Σλοβένος σούπερ σταρ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη που πετυχαίνει 1.100 πόντους πριν από τη διακοπή της regular season για το All-Star Game σε ηλικία 19- ετών!

Luka Doncic becomes the first player in @NBAHistory 19 years or younger to eclipse 1100 PTS in a season before the All-Star break (via @EliasSports)

The BEST from the @dallasmavs rookie sensation! pic.twitter.com/rkfcAVjuvR

— NBA (@NBA) 11 Φεβρουαρίου 2019