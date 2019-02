Με τέτοιες εμφανίσεις, οι Λέικερς δεν θα θέλουν να τον αποχωριστούν. Ο Κούζμα σταμάτησε στους 39 πόντους απέναντι στους Σίξερς αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη συντριβή για την ομάδα του Λος Άντζελες. Ιδού η εξαιρετική εμφάνισή του:

Kyle Kuzma puts up 39 points for the @Lakers in Philadelphia! pic.twitter.com/QR4jRRsE2Z

— NBA (@NBA) February 11, 2019