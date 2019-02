Ο Μάτζικ Τζόνσον τα είπε με τον Άλεν Άιβερσον (pic & vid)

Οι Σίξερς υποδέχονται τους Λέικερς και στο περιθώριο της αναμέτρησης υπήρξε και μία συνάντηση μεταξύ θρύλων.

Ο Άλεν Άιβερσον παρακολουθεί συχνά εντός έδρας αναμετρήσεις των Σίξερς και μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του Μάτζικ Τζόνσον, αμέσως έσπευσε να τον χαιρετήσει.

It’s always special when @alleniverson is in Philadelphia! #NBAonABC #HereTheyCome pic.twitter.com/PuMVM8cUbd

— NBA (@NBA) 10 Φεβρουαρίου 2019