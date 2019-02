Σακίλ: «Να μείνει ο Ντέιβις και να πάρει τον ΛεΜπρόν στους Πέλικανς» (vid)

Ο βετεράνος σέντερ σχολίασε την επιθυμία του Άντονι Ντέιβις να αποχωρήσει από τους Πέλικανς και το σενάριο να μετακομίσει στους Λέικερς.

Ο Σακίλ Ο' Νηλ είπε πως, «ο Ντέιβις για μένα θα πρέπει να μείνει στη Νέα Ορλεάνη και να πάρει το maximum συμβόλαιο. Καλό θα ήταν αντί να πάει αυτός στον ΛεΜπρόν, να προσπαθήσει να προσελκύσει αυτός τον Τζέιμς και να τον πάρει στους Πέλικανς».

Shaq says Anthony Davis should take the big money in New Orleans, make LeBron come to him. pic.twitter.com/UOAk1ULfb5

— HoopsHype (@hoopshype) 10 Φεβρουαρίου 2019