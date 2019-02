Μπακς: Έκαναν ρεκόρ τριπόντων σε μια σεζόν! (pic)

Φέτος οι Μπακς παρουσιάζονται πολύ βελτιωμένοι στο τρίποντο, κάτι που τους βοηθά πολύ να έχουν το κορυφαίο ρεκόρ στο ΝΒΑ.

Τα... ελάφια έφτασαν τα 721 τρίποντα φέτος στο ματς με τους Μάτζικ και έκαναν ρεκόρ για μια σεζόν.

Μάλιστα θα βελτιωθεί κατά πολύ, αφού απομένουν ακόμα 28 ματς.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε αυτή την κατηγορία είναι οι Μπρουκ Λόπεζ με 2.4 εύστοχα ανά ματς και Κρις Μίντλετον με 2.3.

Φέτος το Μιλγουόκι είναι δεύτερο (μαζί με Σέλτικς) στην κατάταξη των ομάδων με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα, αφού μετρούν 13.1 ανά ματς. Πρώτοι οι Ρόκετς με 15.4.

We're only 54 games in and the Bucks have set a new FRANCHISE-RECORD for threes in a season!!#FearTheDeer pic.twitter.com/5rf6duDaJk

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 10 Φεβρουαρίου 2019