Ντουράντ: «Είμαι ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο» (poll)

Ήρθε η ώρα για ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το Athletic ο Κέβιν Ντουράντ από τους τελικούς του 2017 και μετά πιστεύει πως είναι κορυφαίος παίκτης στον κόσμο.

Η παρουσία τους στους τελικούς κόντρα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και η ανάδειξη του σε MVP των τελικών, φαίνεται πως τον έκανε να πιστεύει πως πλέον είναι το Νο.1 σε όλο τον πλανήτη!

Το gazzetta.gr βάζει στο παιχνίδι και τους κυρίους Τζέιμς Χάρντεν και Στεφ Κάρι και ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ.

Άλλωστε από τη σεζόν 2011-12, αυτοί οι 4 παικταράδες έχουν πάρει όλα τα βραβεία MVP με εξαίρεση το 2017 που πολυτιμότερος ήταν ο Ουέστμπρουκ. Από την αγωνιστική περίοδο 2011-12 ως σήμερα ο Βασιλιάς έχει 2, όσα και ο Κάρι, ενώ Ντουράντ και Χάρντεν έχουν από 1.

Πάμε λοιπόν! Ντουράντ, ΛεΜπρόν, Κάρι ή Χάρντεν; Aναμένεται μεγάλη μάχη!

KD “believed” he'd be viewed as the world's best player after beating LeBron in the 2017 NBA Finals, per @SherwoodStrauss pic.twitter.com/oqUicqSCuL

— Bleacher Report (@BleacherReport) 6 Φεβρουαρίου 2019