Είναι τρελό τυπάκι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο γκαρντ της Οκλαχόμα επέλεξε να πάει στο Χιούστον, φορώντας μια στολή που παραπέμπει σε χτίστη!

Μάλλον ήθελε να τρολάρει για το γεγονός πως φέτος σουτάρει με το τραγικό 24% τρίποντα και φεύγουν πολλά τούβλα.

Russ pulled up with the construction vest on

(via @NBA)pic.twitter.com/2LcuJ7WjhI

— Bleacher Report (@BleacherReport) 10 Φεβρουαρίου 2019